மொட்டைமாடியில் வெயிட் லிப்டிங்.. அசத்தும் 80வயது பாட்டி.. ஆச்சர்யத்தில் நெட்டிசன்கள்!

Delhi

oi-Jaya Chitra

டெல்லி: அதிக மெனக்கெடல் இல்லாமல், கை தேர்ந்த வீராங்கனை போல், 80 வயது மதிக்கத்தக்க பாட்டி ஒருவர் பளு தூக்கும் வீடியோ ஒன்று சமூகவலைதளத்தில் மக்களை ஆச்சர்யப்படுத்தியுள்ளது.

கடினமான உடற்பயிற்சிகளில் ஒன்றாக கருதப்படுவது பளு தூக்குவது. ஒவ்வொருவரின் உடல்நிலையைக் கருத்திக் கொண்டு அவர் தூக்க முடிந்த அளவு எடையைத்தான் பயிற்சியாளர்கள் உடற்பயிற்சி மேற்கொள்பவர்களுக்கு தருவார்கள். கடினமான பயிற்சி மற்றும் முறையான உணவுப் பழக்கம் மூலமாகவே அதிக எடைகளைத் தூக்கும் அளவிற்கு சக்தியைப் பெற முடியும்.

நாங்க குடிக்கிற இடம்” அட்டி மோதலில் இளைஞர் அடித்துக்கொலை.. விபத்தில் இறந்ததாக நாடகம் - 3 பேர் கைது!

குறிப்பாக இது போன்ற பயிற்சிகளில் இளவயதுக்காரர்களே சிறப்பாக செய்ய முடியும் என்ற பிம்பமும் உள்ளது. ஆனால் அப்படியெல்லாம் இல்லை.. மனதிருந்தால் மலையைக்கூட அசால்டாகத் தூக்கலாம் என நிரூபித்திருக்கிறார் 80 வயது பாட்டி ஒருவர்.

English summary

The video showing the old woman nailing deadlifts, which is one of the most difficult workouts, is going viral on social media.