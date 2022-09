சாதிச்சுட்ட மாறா.. 600 மின்னஞ்சல், 80 கால்கள்.. விடா முயற்சியால் உலக வங்கியில் பணி.. அசத்திய இளைஞர்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: ஒரு இளைஞர் என்றால் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணமாக வேலைவாய்ப்புக்காக 600 மின்னஞ்சல், 80 கால்கள் என தனது தொடர் விடா முயற்சியால் இந்திய இளைஞர் ஒருவர் உலக வங்கியில் பணிக்கு சேர்ந்து அசத்தியுள்ளார்.

கடின உழைப்பு ஒருபோதும் வீண் போகாது, வெற்றிக்கு வேறு குறுக்கு வழிகள் கிடையாது என்ற சொல்லாடல் உண்டு.

இதை மெய்பிக்கும் வகையில்தான் வத்சல் நகதா என்ற இளைஞரின் வேலை தேடும் போராட்டம் நடைபெற்றுள்ளது.

As an example of how a young person should be like this, an Indian young man joined the World Bank and was surprised by his continuous efforts to send 600 emails and 80 calls.