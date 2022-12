ரேஷனில் இலவசம்.. இலவசம்.. 81.3 கோடி மக்களுக்கு மத்திய அரசு புத்தாண்டு பரிசு.. அட சூப்பர் முடிவு!

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: புத்தாண்டு பரிசாக தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் பிரதான் மந்திரி கரிப் கல்யாண் அன்னயோஜனா திட்டத்தை இணைத்து இந்தியாவில் அடுத்த ஓராண்டுக்கு அதாவது 2023 டிசம்பர் வரை 81.3 கோடி ஏழை மக்களுக்கு ரேஷனில் இலவச உணவு தானியம் வழங்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கி உள்ளது.

இந்தியாவில் வசிக்கும் மக்களுக்கு ரேஷன் அட்டைகள் மூலம் மானிய விலையில் உணவு தானியங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மத்திய அரசு, மாநில அரசுகள் இணைந்து இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகின்றன.

மத்திய அரசு சார்பில் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் இலவச ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது.

புயலுக்கு பின் அமைதி.. ‛நாய்’ சர்ச்சைக்கு நடுவே.. மோடியுடன் சேர்ந்து உணவு சாப்பிட்ட கார்கே.. ஏன்?

English summary

As a New Year's gift, the Central Cabinet has given approval to provide free food grains in the ration to 81 crore poor people in India for the next one year, i.e. till December 2023, under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Annayojana scheme under the National Food Security Act.