வேலையில்லா திண்டாட்டம்! நாட்டை விட்டே ஓடிய 9 லட்சம் இந்தியர்கள்! அதுவும் 6 வருஷத்துல! ஷாக் தகவல்..!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி: வேலையில்லா திண்டாட்டம் காரணமாக கடந்த 6 ஆண்டில் 9 லட்சம் பேர் இந்திய குடியுரிமையை துறந்து வெளிநாட்டு குடியுரிமையை பெற்று அங்கேயே தங்கியுள்ளதாகவும், இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்திடம் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களின்படி அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் வசிக்கும் செல்வந்தர்கள் பலர் தங்களது இந்திய குடியுரிமையை துறந்து வெளிநாடு சென்றுவிடுகின்றனர். இதற்கு முக்கிய காரணம் தொழிலில் பாதுகாப்பின்மை, சொகுசான வாழ்க்கைத் தரத்தைத் தேடியும் வெளிநாடு சென்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

படிப்புக்காக வெளிநாடு சென்றவர்களில் 70 முதல் 80 சதவீதம் பேர் இந்தியா திரும்பவில்லை. அவர்களுக்கு அங்கேயே வாழ வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட்டால், அவர்கள் அந்நாட்டின் குடியுரிமையை பெற்றுவிடுகிறார்கள்.

வேலை நேரத்தில் உணவருந்தினால் பணி நீக்கம்! தகவல் கொடுப்பவருக்கு ரூ.1,500 சன்மானம்! எங்கு தெரியுமா?

English summary

According to the Indian Ministry of External Affairs, shocking information has come out that 9 lakh people have renounced Indian citizenship and obtained foreign citizenship in the last 6 years due to unemployment.