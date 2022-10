"மேட்ச் ஆடலாம் வா".. 10 வயது சிறுவனை அழைத்து.. "சீரழித்த" 12 வயது சிறுவர்கள்.. என்ன நடந்தது?

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: கிரிக்கெட் விளையாடலாம் வா என அழைத்து சென்று 10 வயது சிறுவனை கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ள சம்பவம் டெல்லியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கடந்த 22ம் தேதி முதல் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றுவந்த சிறுவன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

English summary

The incident of gang-raping a 10-year-old boy after taking him to play cricket has shocked Delhi. The doctors said that the boy, who had been receiving treatment at the hospital since the 22nd, died without therapeutic effect. The police have registered a case regarding the incident and are conducting intensive investigations.