காற்றில் கரைந்த கே கே! ரசிகர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய மரணத்திற்கு காரணம் என்ன? வெளியான தகவல்..!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : பிரபல பாடகர் கேகே-வின் மரணம் மக்கள் மற்றும் அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியையும், மிகுந்த சோகத்தையும் ஏற்படுத்திய நிலையில், அவரது மரணத்துக்கு காரணம் என்ன என்பது குறித்த மருத்துவ அறிக்கை வெளியாகியுள்ளது.

மிகவும் துடிப்பு மிக்க நபரான அவர் கடந்த வாரம் கொல்கத்தாவில் நடைபெற்ற கல்லூரி நிகழ்ச்சியின்போது பங்கேற்று பாடினார். அப்போது உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து அவர் தான் தங்கியிருந்த ஓட்டல் அறைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்.

பின்னர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் அவரது உயிர் பிரிந்தது. இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்திருந்த போலீசார் கேகேவின் மரணம் இயற்கைக்கு மாறானது என்று குறிப்பிட்டிருந்தனர்.

வரிந்து கட்டி வந்த இஸ்லாமிய நாடுகள்! ஒரே பேச்சில் உலகெங்கும் கிளம்பிய புயல்! யார் இந்த நுபுர் சர்மா?

English summary

While the death of popular singer KK has caused shock and great sadness among the people and his fans, a medical report on the cause of his death has been released.