இதுக்கு பேர்தான் தன்னம்பிக்கை! இந்த நாளை இனிதாக்க வேண்டுமா? இந்த "சூப்பர் வுமனை" பற்றி படியுங்கள்!

டெல்லி: டெல்லியில் மாற்றுத்திறனாளி பெண் ஒருவர் சக்கர நாற்காலியில் சென்று உணவு விநியோகம் செய்யும் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்ந்து உழைத்தால்தான் அடுத்தடுத்த நாளுக்கான உணவு தேவை பூர்த்தியாகும் என்கிற நிலையில், சக்கர நாற்காலியில் சென்று உணவு விநியோகித்து அதன் மூலம் வருமானம் ஈட்டும் இந்த பெண்ணுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன.

தொடர் போராட்டங்கள்தான் வாழ்வின் அடுத்த நிலைக்கு தன்னை கொண்டு செல்லும் என்பதை இந்த பெண் உணர்ந்துள்ளார் என சிலர் இந்த வீடியோவின் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

A video of a Specially abled Woman delivering food in a wheelchair in Delhi is going viral on social media. In a situation where the need for food for the next day can be met only if you work continuously every day, praises are pouring in for this woman who distributes food in a wheelchair and earns an income from it. Some have commented on this video that this woman has realized that continuous struggles will take her to the next stage of life.