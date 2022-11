"பஸ், ஆட்டோ தேவையில்லை.. ஒரு சைக்கிள் மட்டும் போதும்" 9 குழந்தைகளுடன் பயணம்! வியந்த நெட்டிசன்கள்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: சைக்கிளில் முன்னும் பின்னுமாக 9 குழந்தைகளை ஏற்றிக்கொண்டு ஒருவர் ஓட்டிச்செல்லும் வீடியோ இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. உலக மக்கள் தொகை 800 கோடியை தொடுவதற்கு இதுபோன்ற நபர்களே காரணம் என்று நெட்டிசன்கள் விமர்சித்தும் வருகின்றனர்.

ஆடோக்களில் அனுமதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையை தாண்டி அதிக பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு செல்வதும் போக்குவரத்து போலீசார் பிடித்து அபராதம் போடும் செய்திகளையும் அவ்வப்போது கேள்வி பட்டு இருப்போம்.

மூன்று பேர் மட்டுமே சவுகரியமாக செல்லக்கூடிய ஆட்டோவில் 10 பேரை வரை கூட ஏற்றிக்கொண்டு சென்ற காட்சிகள் கூட இணையத்தில் பரவியிருக்கின்றன.

English summary

A video of a man carrying 9 children back and forth on a bicycle is going viral on the internet. Netizens are criticizing that such people are the reason why the world's population has reached 800 crores.