கோவா தேர்தலில் லட்சம் லட்சமாக செலவழித்த ஆம்ஆத்மி!டெல்லி மதுபானஊழல் பணம் பற்றி பரபர குற்றப்பத்திரிகை

டெல்லி மதுபான ஊழலில் சம்பாதித்த பணத்தை ஆம் ஆத்மி கட்சி கடந்த ஆண்டு நடந்த கோவா சட்டசபை தேர்தலில் செலவு செய்துள்ளதாக அமலாக்கத்துறையின் குற்றப்பத்திரிகையில் பரபரப்பான தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லி புதிய மதுபான கொள்கை ஊழல் பற்றி சிபிஐ, அமலாக்கத்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் அமலாக்கத்துறை சார்பில் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில், டெல்லி மதுபான கொள்கை ஊழல் புகாரில் சம்பாதித்த பணத்தை ஆம் ஆத்மி கட்சி கடந்த ஆண்டு நடந்த கோவா சட்டசபை தேர்தலில் லட்சம் லட்சமாக செலவழித்துள்ளதாக பரபரப்பான தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டெல்லியில் ஆம்ஆத்மி கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் முதலமைச்சராக உள்ளார். துணை முதலமைச்சராக மணிஷ் சிசோடியா உள்ளார். கடந்த 2021ம் ஆண்டு டெல்லி அரசு புதிய மதுபான கொள்கையை கொண்டு வர முடிவு செய்தது.

2021 நவம்பரில் இந்த புதிய மதுபான கொள்கை அமலுக்கு வந்தது. இதற்கிடையே இந்த புதிய மதுபானக் கொள்கையில் பணமோசடி நடந்திருப்பாக டெல்லி துணைநிலை ஆளுநர் விகே சக்சேனாவுக்கு புகார்கள் சென்றன. இதையடுத்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து புதிய மதுபான கொள்கையை டெல்லி அரசு 2022 ஜூலையில் திரும்ப பெற்றது.

English summary

CBI and Enforcement Directorate are investigating Delhi's New Liquor Policy Scam. In this case, the charge sheet has been filed in the special court on behalf of the enforcement department. In it, the Aam Aadmi Party has reported that the money earned in the Delhi Liquor Policy corruption case was spent on the Goa assembly election campaign held last year. This is currently causing debate in national politics.