"ஆடியோ" இருக்கு..! பாஜக கொடுத்த "சீக்ரெட்" ஆஃபர்.. அடித்து ஆடும் மணீஷ் சிசோடியா! காரணமே இதுதானாம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: தலைநகர் டெல்லி இப்போது பரபர சூழல் ஏற்பட்டு உள்ள நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் சில அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

மகாராஷ்டிரா, பீகார் மாநிலங்களைத் தொடர்ந்து இப்போது டெல்லியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டு உள்ளது. கடந்த வாரம் தான் ஆம் ஆத்மி மூத்த தலைவரும் டெல்லி துணை முதல்வருமான மணீஷ் சிசோடியாவுக்கு சொந்தமான இடங்களில் ரெய்டு நடத்தப்பட்டன.

டெல்லி அரசின் மதுபான கொள்கையை அமல்படுத்துவதில் அரசுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டதாகக் கூறப்பட்டு புகார் எழுந்து நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ரெய்டு நடத்தப்பட்டன. இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது

மீண்டும் போராட்டம்? டெல்லி நோக்கி படையெடுக்கும் விவசாயிகள்.. போலீஸ் குவிப்பு.. போக்குவரத்து நெரிசல்

English summary

AAP Sources claims that AAP Deputy CM Manish Sisodia Has Recording Of BJP Offer To Drop Case BJP message to Manish Sisodia to topple Delhi AAP govt: (பாஜக ஆடியோ குறித்து ஆம் ஆத்மி கொடுத்த ஆஃபர்) Delhi AAP govt vs BJP what will happen next.