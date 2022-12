டெல்லியை திணறடிக்கும் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை.. ராகுலுடன் இன்று ‛கை’கோர்க்கும் கமல்ஹாசன்.. உற்சாகம்!

Delhi

டெல்லி: கன்னியாகுமரி முதல் காஷ்மீர் வரை காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல் காந்தி பாரத் ஜோடோ யாத்திரை சென்று வருகிறார். இந்த யாத்திரை இன்று டெல்லிக்குள் நுழைந்த நிலையில் பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தலைவரும், நடிகருமான கமல்ஹாசன் ராகுல் காந்தியுடன் கைகோர்க்க உள்ளார். இது தமிழகம் மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளதோடு, 2024 தேர்தலுக்கான கூட்டணி அச்சாரமா? என்ற கேள்வியை எழுப்பி உள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சி இழந்த ல்வாக்கை மீட்டெடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. இதற்காக ராகுல் காந்தி இந்தியாவில் நடைப்பயணத்தை துவக்கி உள்ளார்.

இந்தியாவின் ஒற்றுமை பயணம் என்ற பெயரில் பாரத் ஜோடோ யாத்திரைரை ராகுல் காந்தி முன்னெடுத்துள்ளார்.

டெல்லிக்குள் நுழையும் ராகுல் யாத்திரை.. காத்திருக்கும் கமல்ஹாசன்.. குஷியில் காங். பீதியில் பாஜக!

From Kanyakumari to Kashmir, Congress party's Rahul Gandhi is going on Bharat Jodo Yatra. Actor Kamal Haasan is set to join hands with Rahul Gandhi on the Bharat Jodo Yatra as the Yatra enters Delhi today. This has attracted attention not only from Tamil Nadu but also from across the country, is it a sign of an alliance for the 2024 elections? It raises the question.