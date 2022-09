”நான் ஒரு நேத்தாவாதி” சாவர்க்கர் போராட்டம் மறக்கடிக்கப்பட்டுள்ளது.. நடிகை கங்கனா ரனாவத்!

Delhi

oi-Yogeshwaran Moorthi

டெல்லி: நான் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் வழியில் நடக்கும் நேத்தாவாதி என்று நடிகை கங்கனா ரனாவத் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் கிண்டல் செய்து வருகின்றனர்.

பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரனாவத் சர்ச்சை கருத்துகளுக்கு பெயர்போனவர். பாலிவுட்டில் நிலவி வரும் நெப்போட்டிசத்திற்கு எதிராக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வரும் கங்கனா ரனாவத், வலதுசாரி ஆதரவாளர் என்று வெளிப்படையாக அறிவித்துக் கொண்டவர். இதனால் இவர் மீது பல்வேறு விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டாலும், அதிரடியாக மற்றும் சர்ச்சையான கருத்துகளை தொடர்ந்து கூறி வருகிறார்.

அதிலும் மத்தியில் பாஜக ஆட்சி அமைந்ததில் இருந்து, பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தீவிர ஆதரவாளராகவும், சாவர்க்கரை வழிகாட்டியாகவும் தேர்ந்தெடுத்து பயணித்து வருகிறார். இவரது அரசியல் நடவடிக்கையால் அண்மையில் இவர் நடிப்பில் வெளியாகிய தாக்கத் திரைப்படம் படுதோல்வியை சந்தித்தது. இதனைத்தொடந்து எமர்ஜென்சியை மையமாக வைத்து கங்கனா ரனாவத் இயக்கி நடித்துவரும் படம் உருவாகி வருகிறது.

”சென்னை - குமரி சாலையை 6 அல்லது 8 வழிச்சாலையாக மேம்படுத்துவது அவசியம்” அமைச்சர் எ.வ.வேலு!

English summary

Kangana Ranaut has termed herself ‘Nethawadi' and not ‘Gandhiwadi'. She said the struggles of Netaji Subhash Chandra Bose and Veer Savarkar were 'completely denied'.