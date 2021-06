அலர்ட்..!வேகமாக பரவுகிறது டெல்டா +.. தமிழகம் உட்பட 8 மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு புதிய வார்னிங்.. ஏன்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: வேகமாகப் பரவும் டெல்டா பிளஸ் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த மாநில அரசுகள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு மாநிலங்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாக மோசமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்திய கொரோனா 2ஆம் அலை தற்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. நீண்ட நாட்களுக்குப் பின் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 50 ஆயிரத்திற்கும் கீழாகக் குறைந்துள்ளது.

இந்நிலையில், இந்தியாவில் புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட டெல்டா பிளஸ் கொரோனா புதிய சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதையடுத்து தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு மத்திய அரசு மாநிலங்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

டெல்டா பிளஸ் வைரசுக்கு எதிராக செயல்படும் கோவாக்சின்.. ராஜஸ்தான் பெண் குணமடைந்தார்

English summary

Advisory to States calls for more samples for epidemiological correlations. The Union Health Ministry has warned States that the delta plus variant.