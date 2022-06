அக்னிபாத்: வன்முறையில் ஈடுபட்டால்.. போலீஸ் நற்சான்று கிடைக்காது.. விமானப் படை தளபதி வார்னிங்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: பாதுகாப்பு படைகளில் பணிக்கு சேர போலீஸ் நற்சான்று அவசியம். வன்முறை எதற்கும் தீர்வாகாது. இதனால் அக்னிபாத் திட்டத்தை எதிர்த்து இளைஞர்கள் வீதியில் இறங்கி போராடுவது பின்னடைவை தான் ஏற்படுத்தும் என இந்திய விமானப்படை தளபதி ஏர் மார்ஷல் விஆர் சவுத்ரி கூறினார்.

மத்திய பாதுகாப்பு துறை அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ராணுவம், கடற்படை, விமானப்படையில் புதிய ஆள்சேர்ப்பு திட்டமாக அக்னிபாத் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இத்திட்டத்தின் கீழ் முப்படைகளிலும் 17.5 வயது முதல் 21 வயதுக்குள் பணிக்கு சேரலாம். இவர்கள் 4 ஆண்டுகள் பணியில் இருக்கலாம். 4 ஆண்டு பணிக்கு பிறகு 75 சதவீதம் பேர் திருப்பி அனுப்பப்படுவர். 25 சதவீதம் பேர் மட்டும் தக்க வைக்கப்படுவர்.

English summary

Police clearance are required to join the security forces. Violence is not the answer. Indian Air Force Commander Air Marshal VR Chaudhary said that this would be a setback for the youth to take to the streets to protest against the Agnibad project.