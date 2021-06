ரியல் கேம்சேஞ்சர்..! குழந்தைகளுக்கு மிக விரைவில் வரும் வேக்சின்..Zydus Cadila-க்கு இத்தனை சிறப்புகளா

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: 12-18 வயதுடைய சிறார்களுக்கு சைடஸ் காடிலா நிறுவனத்தின் கொரோனா வேக்சின் விரைவில் செலுத்தப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ள நிலையில், நாட்டிலேயே சிறார்களுக்கான முதல் வேக்சினாக சைடஸ் காடிலா ஆகியுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலை தற்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது. தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு 50 ஆயிரமாகக் குறைந்துள்ளது.

இதற்கிடையே 3ஆம் அலை பற்றிய அச்சமும் மக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அடுத்த கொரோனா அலையில் சிறார்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படலாம் என்று சில ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளது கவலையை அதிகப்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Zydus Cadila could be the 1st Corona vaccine for kids. Center says Zydus Cadila will be available soon for those between 12-18 years of age.