அம்பானி, அதானி அரசாங்கம் நடக்கிறது.. இன்று பட்டதாரிகள் பக்கோடா விற்கிறார்கள் - ராகுல் காந்தி ஆவேசம்

டெல்லி: இது மோடி அரசாங்கம் இல்லை, அம்பானி மற்றும் அதானி அரசாங்கம் என்றும், இன்று நாட்டில் பட்டதாரிகள் பக்கோடா விற்கிறார்கள் என்றும், உண்மை பிரச்சினைகளில் இருந்து கவனத்தை திசை திருப்பவே இந்து-முஸ்லீம் விவகாரம் எழுப்பப்படுகிறது என்று டெல்லியில் ராகுல் காந்தி எம்.பி பேசியுள்ளார்.

காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி கடந்த செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி பாரத் ஜோடோ யாத்திரை என்ற பெயரில் நடைபயணத்தை தொடங்கினார்.

கன்னியாகுமரியில் தொடங்கி காஷ்மீர் வரை அவரது யாத்திரை நடைபெறுகிறது. சுமார் 3 மாதத்திற்கும் மேலாக ராகுல் காந்தியின் யாத்திரை நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Rahul Gandhi MP said in Delhi that this is not the Modi government, but the Ambani and Adani government, and today graduates are selling baguettes in the country, and the Hindu-Muslim issue is being raised to divert attention from the real issues.