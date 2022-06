உஷார்!வலைதளங்களை உற்றுநோக்கும் உளவுத்துறை! அக்னிபாத் போராட்டத்தால் மாநிலங்களுக்கும் பறந்த உத்தரவு

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: அக்னிபாத் போராட்டத்தால் சமூக வலைதளங்களில் வதந்திகள் பரப்பப்படுவததை உளவுத்துறை கண்காணித்து வரும் நிலையில், இதுதொடர்பாக மாநிலங்களுக்கும் மத்திய அரசு சார்பில் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

ராணுவம், கப்பற்படை, விமானப்படைகளில் குறுகிய கால அதாவது ஆண்டு பணி திட்டமாக அக்னிபாத் திட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

இத்திட்டத்தின் கீழ் பாதுகாப்பு துறையில் உள்ள முப்படைகளில் இளைஞர்கள் குறுகிய காலமாக 4 ஆண்டு வரை பணி செய்ய முடியும். அவர்களுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் முதல் ரூ.40 வரை சம்பளம் வழங்கப்படும். ஓய்வூதியம் கிடையாது.

