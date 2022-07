முதியோருக்கு கைவிரிப்பு! எம்பிக்களின் பயணத்துக்கு சலுகை காட்டும் ரயில்வே! 5 ஆண்டு செலவு இவ்வளவா?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: முதியவர்களுக்கான கட்டண சலுகை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் எம்பிக்கள், மாஜி எம்பிக்களின் பயணத்துக்காக இந்திய ரயில்வே சார்பில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட செலவு பற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் எம்பிக்கள், முன்னாள் எம்பிக்களுக்கு ரயில் பயணம், டிக்கெட்டுகளில் சலுகை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் முதியவர்களுக்கான கட்டண சலுகை ரத்து, எம்பி, முன்னாள் எம்பிக்களுக்கான ரயில் பயண சலுகைகள் குறித்து சந்திர சேகர் என்பவர் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலம் மத்திய அரசிடம் கேள்வி கேட்டு இருந்தார்.

ஒதுங்கி போய்ருங்க.. அதான் உங்களுக்கும் உங்க வாரிசுக்கும் நல்லது- ஈபிஎஸ் ஆதரவு மாசெ பகிரங்க மிரட்டல்!

English summary

With the cancellation of fare concessions for senior citizens, it has been reported that more than Rs 62 crore has been spent on the travel of MP, ex-MPs on behalf of Indian Railways in the last 5 years alone.