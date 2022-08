நீங்கள் அதிகார போதையில் மிதக்கிறீர்கள்: அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை விளாசித் தள்ளிய அன்னா ஹசாரே.. என்னாச்சு?

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: 'மதுபானக் கொள்கை தொடர்பாக செய்திகளில் வெளியாகும் தகவல் எனக்கு கடும் வேதனை அளிப்பதாகவும், நீங்கள் அதிகார போதையில் மிதப்பதாக தெரிவதாகவும்' அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு சமூக ஆர்வலர் அன்னா ஹசாரே கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

டெல்லியில் மதுபானக் கொள்கை அமல்படுத்தப்பட்டதில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.

டெல்லி ஆளுநர் வினய்குமார் சக்சேனா இவ்விவகாரம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணைக்கு பரிந்துரை செய்தார். இதையடுத்து, டெல்லி துணை முதல்வர் மணிஷ் சிசோடியாவின் வீடு உள்பட 31 இடங்களில் சிபிஐ அதிரடி சோதனை நடத்தியது.

தமிழ்நாட்டுக்கு வரும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்.. ஸ்டாலினின் 3 'அதிரடி’ திட்டங்கள்- டெல்லியிலேயே சொன்னாரே!

English summary

Social activist Anna Hazare has written a letter to Arvind Kejriwal saying that the information published in the news regarding the liquor policy hurts me a lot and it seems that you are floating under the influence of power.