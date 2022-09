உங்க ராக்கெட்தான் தேவை! இந்தியாவை தேடி ஓடி வந்த அர்மீனியா.. நேரடியாக தலையிடும் டெல்லி! மாஸ் பிளான்!

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: அஜர்பைஜான் மற்றும் அர்மீனியா நாடுகளுக்கிடையே ஏற்கெனவே மோதல் போக்கு இருந்த வந்த நிலையில், தற்போது அர்மீனியா இந்தியாவிடமிருந்து ஆயுதங்களை வாங்க ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளது.

அதேபோல கடந்த காலங்களில் அஜர்பைஜான் அரசு, பாகிஸ்தானிடமிருந்து ஆயுதங்களை வாங்க ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கிறது. இந்தியா-பாகிஸ்தான் போல இந்த இருநாடுகளும் தொடர்ந்து மோதல் போக்கை கடைப்பிடித்து வரும் நிலையில், இந்தியா-பாகிஸ்தான் நாடுகளிடமிருந்தே ஆயுதங்களை கொள்முதல் செய்து வருகின்றன.

அஜர்பைஜான் மற்றும் அர்மீனியாவுக்கு இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் உருவாக்கப்பட்ட நிலையில், இந்த ஒப்பந்தத்தை மீறியதாக இருநாடுகளும் ஒருவரையொருவர் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

English summary

While there was already a conflict between Azerbaijan and Armenia, now Armenia has signed an agreement to buy weapons from India. Similarly, in the past, the government of Azerbaijan has signed an agreement to purchase arms from Pakistan. Like India-Pakistan, these two countries continue to follow the trend of conflict, and they are purchasing weapons from India-Pakistan. A ceasefire agreement was signed between Azerbaijan and Armenia, but both countries accuse each other of violating the agreement.