தேர்தல் முடிந்த கையோடு மீண்டும் என்ஆர்சியை தூசி தட்டும் அஸ்ஸாம் பாஜக அரசு

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: அது, 1979ம் ஆண்டு. வடகிழக்கு மாநிலமான அசாமில் மாபெரும் மாணவர் புரட்சி ஒன்று வெடித்தது. அசாமில் குடியேறிய பிற நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் அடையாளம் காணப்பட வேண்டும்.. அவர்கள் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என்பது போராட்டம் நடத்திய "அனைத்து அசாம் மாணவர்கள் சங்கத்தின்" கோரிக்கையாக இருந்தது.

அதிலும் குறிப்பாக.. அண்டை நாடான, வங்கதேசத்திலிருந்து நிறையபேர் அசாமில் சட்ட விரோதமாக குடியேறிவிட்டதாகவும், அவர்கள் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என்பதும் இவர்கள் கோரிக்கையாக இருந்தது.

கோவிஷீல்டு டோசேஜ் இடைவெளி.. 12-16 வாரங்களாக அதிகரிக்க பரிந்துரை.. வல்லுநர்கள் முடிவுக்கு காரணம் என்ன

இந்த போராட்டம் நாளுக்கு நாள் தீயில் நெய் ஊற்றியது போல வளர்ந்தது. போராட்டம் தொடர்ந்த நிலையில், மத்திய, மாநில அரசுகள் இந்த போராட்டத்திற்கு முடிவுகட்ட முன்வந்தன.

English summary

Major irregularities have been detected in the lists of the National Registry of Citizens in Assam and a comprehensive re-verification should be conducted, the state's NRC coordinator Hitesh Dev Sarma has sought in a petition filed in the Supreme Court.