உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் பிப்ரவரி 14-ம் தேதி சட்டசபை தேர்தல்.. இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு மீண்டும் அதிவேகமாக அதிகரித்து வருகிறது. நாட்டின் ஒருநாள் தினசரி பாதிப்பு 1 லட்சத்தை கடந்து விட்டது. இதனால் பல்வேறு மாநிலங்களும் இரவு நேர ஊரடங்கு உள்ளிட்ட கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன.

நிலைமை இப்படிஇருக்க உத்தரபிரதேசம், உத்தரகாண்ட், பஞ்சாப், கோவா மற்றும் மணிப்பூர் ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் தேதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

uttarakhand assembly election date and schedule: The Election Commission of India has announced that assembly elections will be held in Uttarakhand on February 14