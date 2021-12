ஓமிக்ரான் வைரசுக்கு எதிரான பெஸ்ட் தடுப்பூசி இந்தியாவின் "கோவாக்சின்?" வெளியான தகவல்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: இந்தியாவின், பாரத் பயோடெக் நிறுவன கோவிட் தடுப்பூசியான 'கோவாக்சின்' கொரோனாவின் ஓமிக்ரான் வகை வைரசுக்கு எதிராக சிறப்பாக செயல்படும் என்று, இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் தற்போது, அஸ்ட்ராஜெனெகா நிறுவனத்தின் கோவிஷீல்ட் அதிக அளவில் கொரோனாவுக்கு எதிரான தடுப்பூசியாக செலுத்தப்படுகிறது. இதற்கு அடுத்தபடியாக கணிசமாக கோவாக்சின் செலுத்தப்படுகிறது. ரஷ்யாவின் ஸ்புட்னிக் வி தடுப்பூசி சொற்ப அளவில் பயன்பாட்டில் உள்ளது.

கோவாக்சினை பொறுத்தளவில் 30 நாட்களில் 4வது டோசை போட வேண்டும். கோவிஷீல்டு 84 நாட்களுக்கு பிறகு 2வது டோஸ் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

English summary

Bharat Biotech’s Covid vaccine ‘Covaxin’ may be more effective against the highly-mutating Omicron variant which emerged this past week, an Indian Council of Medical Research (ICMR) officer has said.