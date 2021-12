எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு.. நிலைக்குழுவிற்கு அனுப்பப்பட்ட.. பெண் திருமண வயதை உயர்த்தும் மசோதா

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: பெண்களின் குறைந்தபட்ச திருமண வயதை 18இல் இருந்து 21ஆக உயர்த்தும் மசோதாவுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையில், இந்த மசோதா நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவுக்கு அனுப்பப்பட்டது.

இந்தியாவில் தற்போது ஆண்களின் திருமண வயது 21ஆகவும் பெண்களின் குறைந்தபட்ச திருமண வயது 18ஆக உள்ளது. ஆண்களைப் போலவே பெண்களுக்கும் குறைந்தபட்ச திருமண வயதை 21ஆக உயர்த்த வேண்டும் என ஒரு தரப்பினர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தனர்.

இந்நிலையில் பெண்களின் குறைந்தபட்ச திருமண வயதை 18இல் இருந்து 21ஆக உயர்த்தும் மசோதாவுக்கு மத்திய அமைச்சரவை சமீபத்தில் ஒப்புதல் அளித்தது.

English summary

A bill that seeks to have a uniform age of marriage for men and women was introduced in Lok Sabha today amid protests by opposition members, with Union minister Smriti Irani urging the chair to refer it to a parliamentary panel.