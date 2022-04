சில கட்சிகள் குடும்ப நலனுக்காக செயல்படுகின்றன! வாரிசு அரசியலுக்கு எதிரானது பாஜக மட்டுமே: மோடி பேச்சு

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை, கட்ச் முதல் கோஹிமா வரை ஒரே பாரதம், சிறந்த பாரதத்தை உருவாக்க பாஜக தொடர்ந்து உழைத்து வருவதாக பாஜகவின் 42 வது ஆண்டு நிறுவன தினத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியுள்ளார்.

பாஜகவின் 42 ஆம் ஆண்டு நிறுவன தினம் இன்று அக்கட்சியினரால் உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதனை முன்னிட்டு பாஜக தொண்டர்கள் மத்தியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றினார்.

அப்போது பேசிய அவர், "இந்த ஆண்டு பாஜக நிறுவன தினம் முக்கியமானது. அதற்கு 3 காரணங்கள் உள்ளன.

முஸ்லீம்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க பாஜக தான் காரணம்.. ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தாமரை மலரும்! சொல்கிறார் தாவ்டே

English summary

PM Modi Speech in BJP Foundation Day (பாஜக நிறுவன தின விழாவில் மோடி பேச்சு): On the occasion of the 42nd anniversary of the BJP, Prime Minister Narendra Modi said that the BJP continues to work for a better India, from Kashmir to Kanyakumari and from Kutch to Kohima.