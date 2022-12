அசுர பலம் வந்துவிட்டது.. லோக்சபா தேர்தலில் எப்படி ஜெயிக்கிறோம் பாருங்கள்.. அமித் ஷா சூளுரை

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தல் பாஜகவுக்கு ஒரு அசுர பலத்தை தந்திருப்பதாகவும், இந்த பலத்துடன் எதிர்வரும் 2024 மக்களவைத் தேர்தலை பாஜக துவம்சம் செய்ய காத்திருப்பதாகவும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறியுள்ளார்.

இனி எத்தனை கட்சிகள் வந்தாலும் குஜராத்தில் மட்டுமல்ல இந்தியாவிலும் யாரும் பாஜகவை வீழ்த்த முடியாது என்றும் அமித் ஷா தெரிவித்துள்ளார்.

குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தலில் சூரத் மாவட்டத்தில் இருந்து தேர்வான பாஜக எம்எல்ஏக்களுக்கான பாராட்டு விழா நேற்று நடைபெற்றது. இதில் கலந்துகொண்டு அமித் ஷா பேசியதாவது:

