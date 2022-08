தொழிலதிபர்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் கோடி கடன் தள்ளுபடி!அரசு கஜானா யாருக்கு?மத்திய அரசை சாடிய பாஜக எம்பி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ‛‛5 கிலோ இலவச உணவு தானியத்தை ஏழைகளுக்கு வழங்கிவிட்டு நன்றியை எதிர்பார்க்கும் நாடாளுமன்றத்தில் தான் இந்தியாவில் ரூ.10 லட்சம் கோடி வராக்கடனை ஊழல் தொழில் அதிபர்களுக்கு தள்ளுபடி செய்துள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் அரசு கஜானாவில் முதல் உரிமை யாருக்கு?'' என மத்திய அரசை விமர்சித்து பாஜகவின் எம்பி வருண் காந்தி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

உத்தர பிரதேச மாநிலத்தின் பிலிபிட் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று எம்பியாக உள்ளவர் வருண்காந்தி. இவர் இந்திரா காந்தியின் பேரனும், சஞ்சய் காந்தி-மேனகா காந்தியின் மகனும் ஆவார்.

மேனகா காந்தி பாஜகவில் இருக்கும் நிலையில் அவரது மகன் வருண் காந்தியும் அக்கட்சியிலேயே தொடர்ந்து வருகிறார். இருப்பினும் வருண் காந்தி அவ்வப்போது மத்திய அரசை கடுமையாக விமர்சிப்பதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார்.

அடேங்கப்பா.. 5 ஆண்டில் வங்கிகளில் ரூ.9.91 லட்சம் கோடி வராக்கடன் தள்ளுபடி!மத்திய நிதி அமைச்சர் தகவல்

துணை ஜனாதிபதியாக தேர்வான ஜெகதீப் தன்கருக்கு ராகுல் காந்தி வாழ்த்து -மார்கரெட் ஆல்வாவுக்கும் வாழ்த்து

English summary

It has been reported that Rs 10 lakh crore of debt to corrupt businessmen has been waived off in the Parliament, which is expected to thank the poor after giving 5 kg of free food grains. BJP MP Varun Gandhi criticized the central government and asked who has the first right in the government treasury.