உ.பி.யில் பாஜக 108 தொகுதிகளை இழக்கும்! பஞ்சாப்பில் பூஜ்யம்! பரபர சி-வோட்டர் சர்வே

oi-Veerakumar

டெல்லி: அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில், உத்தர பிரதேசம் உட்பட, ஐந்து மாநிலங்களில் சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் நடைபெறவிருக்கும் நிலையில், ஏபிபி-CVoter இணைந்து நடத்தியுள்ள தேர்தலுக்கு முந்தைய கருத்துக் கணிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.

பாஜக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு, கோவா தவிர்த்த 4 மாநிலங்களிலும் வெற்றி அவ்வளவு எளிதாக கிடைத்து விடாது என்பதை இந்த கருத்துக் கணிப்பு முடிவு காட்டுகிறது.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் பாஜக மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும் என்று சர்வே கூறினாலும் கூட, கடந்த தேர்தலில் அக்கட்சி வென்ற தொகுதிகளில் 100க்கும் மேலே இழக்க நேரிடும் என்று இந்த சர்வே தெரிவிக்கிறது.

Uttar Pradesh pre poll survey by Cvoter: With assembly elections set to take place in five states, including Uttar Pradesh, early next year (2022), pre-poll survey conducted jointly by the ABP-CVoter have been released. UP election 2022 opinion poll is revealing many interesting facts.