‘ஜிகாத்’? காஷ்மீரில் பதற வைக்கும் படுகொலைகள்! பாகிஸ்தான் தான் காரணம்! பரபர குற்றம் சாட்டும் இந்தியா!

டெல்லி : காஷ்மீரில் திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்டு வரும் படுகொலைகளுக்கு பாகிஸ்தான் காரணம் என மத்திய அரசு குற்றம் சாட்டியுள்ள நிலையில், காஷ்மீரில் வன்முறை அளவுகள் அதிகரித்திருந்தாலும், அது ஜிஹாத் அல்ல என்று ஒரு மூத்த அதிகாரி கூறியுள்ளார்.

கடந்த சில மாதங்களாகவே காஷ்மீர் பண்டிட்டுகளை குறிவைத்து தீவிரவாதிகள் துப்பாக்கிச் சூடு தாக்குதலை நடத்தி வருகின்றனர். இதனால் காஷ்மீரில் மீண்டும் பண்டிட்டுகளுக்கு எதிரான சூழல் நிலவி வருகிறது.

காஷ்மீரில் மீண்டும் குடியமர்தப்பட்டுள்ள காஷ்மீர் பண்டிட் மக்களுக்கெதிராகவே இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், தங்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பினை வழங்கக் கோரி அவ்வின மக்கள் கடந்த சில நாட்களாக போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

While the central government has blamed Pakistan for the planned killings in Kashmir, a senior official has said that despite the escalation of violence in Kashmir, it is not jihad.