ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இனி இல்லை.. ஊழியர்களுக்கு புதிய அறிவிப்பு,, இனி 100% பணியாளர்களுடன் அலுவலகங்கள்

டெல்லி : பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி முதல் 100 சதவீத பணியாளர்களுடன் அலுவலகங்கள் இயங்கும் என மத்திய பணியாளர்கள் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் திடீரென உயர்ந்தது. கொரோனா மூன்றாவது அறை தொடங்கிய சமயத்தில் நாளொன்றுக்கு லட்சக்கணக்கானோர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டனர்.

இதையடுத்து ஜனவரி 3ஆம் தேதி மத்திய அரசு அனைத்து துறைகளிலும் துணைச் செயலாளர் நிலைக்குக் கீழே உள்ள அனைத்து ஊழியர்களின் வருகையை 50 சதவீதமாக குறைத்ததோடு பிப்ரவரி 15ஆம் தேதி வரை இந்த கட்டுப்பாடு இருக்கும் என அறிவித்தது.

The offices will be 100 per cent staffed from February 7, according to the Union Ministry of labour.