ஆதார் மட்டும் போதுமா? பான் எண் கட்டாயம் இல்லையா..?..2023ல் பட்ஜெட்டில் வெளியாகும் அறிவிப்பு

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: அனைத்து விதமான பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்கும் பான் எண் அவசியமாக மாறியுள்ள சூழலில், திடீரென பான் எண் கட்டாயம் இல்லை என அறிவிக்கும் முடிவுக்கு மத்திய அரசு வந்துள்ளதாக தெரிகிறது. அடுத்த நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் போது இதுதொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சில நாட்களுக்கு முன்புதான் ஆதார் அட்டையுடன் பான் எண்ணை இணைக்க மத்திய அரசு இறுதிக் காலக்கெடுவை நிர்ணயித்திருக்கும் சூழலில், இந்த தகவல் பொதுமக்களை ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது.

இதனிடையே, இந்த விஷயத்தில் மக்களுக்கு இருக்கும் சந்தேகங்களை தீர்க்கும் வகையில் விரிவான விளக்கத்தை மத்திய நிதியமைச்சகம் விரைவில் அறிவிக்கும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

கடன் தந்தவர் மனைவிக்கே காதல் தொல்லை! பான் சப்ளையர் கொலை! இறந்தவர் மனைவி கொலையாளிகளுடன் எஸ்கேப்!

English summary

It seems that the central government has come to the decision to declare that PAN number is not mandatory. An announcement in this regard is expected to be made when the budget for the next financial year is presented.