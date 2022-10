கோடிக்கணக்குல அள்ளுங்கனு சொல்லப்படாது! ஆன்லைன் சூதாட்ட விளம்பரங்களுக்கு ஆப்பு! கடிவாளம் போடும் அரசு!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ஆன்லைன் சூதாட்டம் தொடர்பான விளம்பரங்களை ஒளிபரப்பு செய்வதை தவிர்க்குமாறு தனியார் சாட்டிலைட் சேனல்கள் இணையதளங்கள் மற்றும் ஓடிபி பிளாட்பாரங்களுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஆன்லைன் ரம்மி, ட்ரீம் லெவன் உள்ளிட்ட கிரிக்கெட் சூதாட்டம் உள்ளிட்ட ஆன்லைன் சூதாட்டங்கள் காரணமாக நாட்டின் பல பகுதிகளில் பண இழப்பு மற்றும் உயிரிழப்பு சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனை அடுத்து ஆன்லைன் சூதாட்ட விளையாட்டுகளை தடை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது.

குறிப்பாக ஆன்லைன் சூதாட்ட விளம்பரங்களில் நடிகர்கள் நடிக்க கூடாது எனவும் அந்த விளம்பரங்களை ஒளிபரப்பக் கூடாது எனவும் கோரிக்கை வலுத்து வந்தது. இதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுக்க பலதரப்பினரும் மத்திய மாநில அரசுகளை வலியுறுத்தி வந்தனர்.

English summary

It has been reported that the central government has issued a warning to private satellite channels, websites and OTT platforms to refrain from airing advertisements related to online gambling.