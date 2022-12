"நோட் பண்ணிக்கோங்க".. சீனாவும், பாகிஸ்தானும் இந்தியாவை சுற்றி வளைத்து தாக்கும்..ராகுல் காந்தி ஆருடம்

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: "நான் சொல்வதை குறித்துக் கொள்ளுங்கள்.. போர் என்று ஒன்று வந்தால் சீனாவும், பாகிஸ்தானும் இணைந்து இந்தியாவை சுற்றி வளைத்து தாக்குதல் நடத்தும்" என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி தெரிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தியாவுக்கு இது ஒரு சர்ப்ரைஸ் அட்டாக்காக இருக்கும் என்று கூறியுள்ள ராகுல்காந்தி நமது பொது எதிரிகளான சீனாவையும், பாகிஸ்தானையும் ஒற்றுமையாக இருக்க விடக்கூடாது என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

பாரத் ஜோடோ யாத்திரை டெல்லி வந்ததை அடுத்து, முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய ராகுல் காந்தி இவ்வாறு கூறினார்.

ஏற்கனவே இந்தியா - சீனா எல்லைப் பிரச்சினை தொடர்பாக மத்திய அரசை கடுமையாக விமர்சித்து வரும் ராகுல் காந்தி, தற்போது இதுபோன்ற கருத்தை கூறியிருப்பது மேலும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வடக்கே வதைக்கும் குளிர்- கண்டெய்னர்களில் ஹீட்டர்கள்- ராகுல் யாத்திரைக்கு ஒரு வாரம் ரெஸ்ட்

English summary

Congress leader Rahul Gandhi said that If there is a war, China and Pakistan are attacking India together and then it will be against both countries.