தலாய் லாமா பிறந்த நாளை கொண்டாடிய.. இந்திய கிராமங்களை எச்சரித்த சீனா? எல்லையில் நடந்த பரபர சம்பவம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: தலாய் லாமா பிறந்த நாளை கொண்டாடிய இந்திய - சீன எல்லையில் அமைந்த கிராமங்களில் சீன ராணுவம் பேனர் காட்டி எச்சரித்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

புத்த மதத்தின் தலைவராக அறியப்படுபவர் தலாய் லாமா. இவரது பிறந்த நாள் கடந்த ஜூலை 6ஆம் தேதி உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கொண்டாடப்பட்டது.

அதேபோல லடாக் பகுதியில் இந்திய - சீன எல்லையில் அமைந்துள்ள சில கிராமங்களிலும் தலாய் லாமாவின் பிறந்த நாள் கொண்டாடப்பட்டது.

English summary

Chinese show banners at Indian villagers celebrating the Dalai Lama’s birthdayChinese nationals displayed banners in protest from across the Indus river. They were seen across the Indus river at Koyul, one of the last settlements in the Demchok sector in eastern Ladakh