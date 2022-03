“இமாலய சாமியார்” என “ இமாலய பொய்”.. சித்ரா ராமகிருஷ்ணாவை கொத்தாக தூக்கிய சிபிஐ.. அடுத்த அதிரடி என்ன?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : தேசிய பங்குச் சந்தையின் (என்எஸ்இ) முன்னாள் தலைமைச் செயல் அதிகாரியான சித்ரா ராமகிருஷ்ணாவுக்கு டெல்லி நீதிமன்றம் சனிக்கிழமை முன்ஜாமீன் வழங்க மறுத்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை அவரை சிபிஐ அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர்.

என்எஸ்இ நிர்வாக இயக்குநர்-தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு முதல் 2016-ஆம் ஆண்டு வரை சித்ரா ராமகிருஷ்ணா பதவி வகித்தார்.

தனது பதவி காலத்தின் பல்வேறு முறைகேடுகளில் சித்ரா ராமகிருஷ்ணா ஈடுபட்டதாக பங்குச் சந்தை ஒழுங்காற்று வாரியம் (செபி) புகார் தெரிவித்தது.

English summary

Chitra Ramakrishna, a former chief executive of the National Stock Exchange (NSE), was arrested by CBI officials on Sunday after a Delhi court on Saturday refused to grant him pre-bail.