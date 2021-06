உறவுக்குக் கை கொடுப்போம் உரிமைக்கு குரல் கொடுப்போம் - மோடி உடனான சந்திப்பு பற்றி ஸ்டாலின் விளக்கம்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: உறவுக்குக் கை கொடுப்போம் உரிமைக்குக் குரல் கொடுப்போம் என்கிற ரீதியில் பிரதமர் மோடி உடனான சந்திப்பு அமைந்ததாக தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். பிரதமர் மோடி உடனான சந்திப்பு மகிழ்ச்சியாகவும் மன நிறைவை அளிப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள ஸ்டாலின், பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திப்பதற்காக, இரண்டு நாட்கள் அரசுமுறை பயணமாக டெல்லி சென்றுள்ளார். தமிழ்நாடு இல்லத்துக்கு சென்ற முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு காவல்துறையினர் அரசு மரியாதை அளித்தனர். அதனை ஏற்றுக் கொண்ட முதல்வர், திமுக ராஜ்யசபா, லோக்சபா எம்.பி.க்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

மாலை 4.45 மணியளவில் தமிழ்நாடு இல்லத்தில் இருந்து புறப்பட்டு பிரதமர் மோடியை சந்தித்தார். பிரதமர் மோடி இல்லத்தில் 5 மணிக்கு நடைபெற்ற இந்த சந்திப்பானது சுமார் 25 நிமிடங்கள் வரை நீடித்தது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has said that the meeting with Prime Minister Modi was to give a hand to the relationship and give a voice to the right. He said the meeting with Prime Minister Modi was happy and satisfying.