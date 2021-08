ராகுல் கணக்கு முடக்கம்.. டிபி மாற்றி போராட்டத்தில் குதித்த காங் கட்சியினர்.. ட்விட்டருக்கு எதிர்ப்பு

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தியின் ட்விட்டர் கணக்கு முடக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காங்கிரஸ் கட்சியினர் பலர் ட்விட்டரில் டிபி மற்றும் பெயர் மாற்றி போராடி வருகிறார்கள். ராகுல் காந்தியை முடக்கியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பல காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் தங்கள் பெயரை ராகுல் காந்தி என்று மாற்றி உள்ளனர்.

பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட டெல்லி சிறுமியின் குடும்பத்தின் புகைப்படத்தை வெளியிட்டதற்காக காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தியின் கணக்கு லாக் செய்யப்பட்டு இருப்பதாக ட்விட்டர் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த ஆகஸ்ட் 1ம் தேதி டெல்லி கண்டோன்மெண்ட் பகுதியில் சிறுமி ஒருவர் பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டார்.

தொடங்கியது பரிசோதனை.. கொரோனா சிகிச்சைக்கு மேலும் 3 மருந்துகள்.. உலக சுகாதார நிறுவனம் அறிவிப்பு

இவரின் குடும்பத்தாரை சந்தித்து கடந்த வாரம் ராகுல் காந்தி ஆறுதல் தெரிவித்தார். இவர்களை சந்திக்கும் வீடியோவை அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்திலும் வெளியிட்டு இருந்தார். இந்த நிலையில் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்ட சிறுமியின் பெற்றோரின் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தியதாக இவரின் மீது வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது.

English summary

Many Congress leaders are Changing their name and DP on Twitter as a protest against the locking of Rahul Gandhi and Congress handle.