22 ஆண்டுக்கு பின்.. நாளை காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தல்.. டெல்லி செல்ல மறுத்த ராகுல்.. ஓட்டளிப்பது எப்படி?

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: காங்கிரஸ் கட்சியின் புதிய தலைவரை தேர்வு செய்யவதற்கான தேர்தல் 22 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாளை நடைபெற உள்ள நிலையில் ஓட்டளிக்க டெல்லி செல்ல ராகுல் காந்தி மறுத்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கர்நாடகாவில் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை செல்லும் ராகுல் காந்தி டெல்லி செல்ல மறுத்ததன் பின்னணியில் உள்ள காரணம் வெளியாகி உள்ளது.

2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலை காங்கிரஸ் கட்சி ராகுல் காந்தி தலைமையில் சந்தித்தது. இதில் காங்கிரஸ் படுதோல்வியடைந்தது. இதையடுத்து ராகுல் காந்தி தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதன்பிறகு காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவராக சோனியா காந்தி செயப்பட்டு வருகிறார்.

இருப்பினும் அவரது தலைமையில் காங்கிரஸ் கட்சி வளர்ச்சியடையவில்லை. பஞ்சாப் மாநிலத்தில் ஆட்சியை இழந்த காங்கிரஸ், மேற்குவங்கம், உத்தர பிரதேசம், மணிப்பூர், கோவா, மேற்கு வங்கம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் ஆட்சியை பிடிக்கவில்லை.

English summary

The incident of Rahul Gandhi's refusal to go to Delhi to vote when the election to choose the new president of the Congress party is to be held tomorrow after 22 years has created a sensation. The reason behind Rahul Gandhi's refusal to go to Delhi for Bharat Jodo Yatra in Karnataka has been revealed.