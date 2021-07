ராஜஸ்தான் காங்கிரசில் உட்கட்சி பூசல்.. சோனியா எடுத்த அதிரடி முடிவு.. உடனே விரைந்த குழு.. செம பிளான்!

Delhi

oi-Rayar A

டெல்லி: இந்தியாவின் பாரம்பரியமிக்க கட்சியான காங்கிரசையும், உட்கட்சி பூசலையும் எப்போதும் பிரிக்க முடியாது. காங்கிரஸ் ஆட்சி செய்யும் மாநிலமாக இருந்தாலும் சரி, ஆட்சி செய்யாத மாநிலமாக இருந்தாலும் சரி காங்கிரசில் உட்கட்சி பூசல் நிலவுவதை பார்ப்பது, மற்ற கட்சிகளுக்கு மட்டுமல்ல மக்களுக்கும் பழகி விட்டது.

இதற்கு பஞ்சாப் மாநில காங்கிரசில் சமீபத்தில் நடந்த கூத்துக்களை மிக உதாரணமாக கூறலாம். பஞ்சாப் முதல்வர் அமரீந்தர் சிங்குக்கும், கட்சியின் மூத்த தலைவரான நவஜோத் சிங் சித்துவுக்கும் இடையே பெரும் பனிப்போரே வெடித்தது.

பாஜகவில் இருந்த சித்து, அக்கட்சியில் இருந்து விலகி 2016-ம் ஆண்டில் காங்கிரசுக்கு தாவினார். அடுத்த ஒரு ஆண்டில் 2017-ம் ஆண்டு நடந்த பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தலில் வெற்றி பெற்று எம்.எல்.ஏ ஆனார். கூடவே மாநில சுற்றுலா வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் என்ற பதிவையும் கிப்ட்டாக கிடைத்தது.

கோவாக்சின், கோவிஷீல்ட்... தடுப்பூசி மிக்சிங் பரிசோதனைக்கு நிபுணர் குழு ஒப்புதல்

English summary

Congress President Sonia Gandhi has sent a team to rectify the infighting in the Rajasthan Congress. The Congress leadership thinks that there will be no infighting after the cabinet expansion