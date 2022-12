ராமரின் பாதையில் ராகுல் காந்தி.. ராவணனின் பாதையில் பாஜக.. ஒரே போடாக போட்ட சல்மான் குர்ஷித்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: நாடு முழுவதும் பாரத் ஜடோ நடைப்பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ள ராகுல் காந்தி ராமரின் பாதையில் பயணிப்பதாகவும், பாஜக ராவணனின் பாதையில் பயணிப்பதாகவும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சல்மான் குர்ஷித் கூறியுள்ளார்.

பாஜகவின் கொள்கைகளை எதிர்த்தும், 2024ம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு கட்சியை பலப்படுத்தவும் காங்கிரஸின் இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடந்த செப்டம்பர் மாதம் கன்னியாகுமரியிலிருந்து இந்த யாத்திரையை தொடங்கினார். இந்த யாத்திரையானது கேரளம், ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலங்கானா என 12 மாநிலங்கள் வழியாக சுமார் 150 நாட்கள் பயணித்து காஷ்மீர் சென்றடைய திட்டமிட்டுள்ளது. இந்நிலையில் சமீபத்தில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் யாத்திரை தனது 100வது நாளை நிறைவு செய்தது.

இதனையடுத்து கடும் குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் 108வது நாளில் யாத்திரை டெல்லியில் நுழைந்திருக்கிறது. தற்போதுவரை சுமார் 9 மாநிலங்கள் 46 மாவட்டங்கள் என மொத்தம் 3,000 கி.மீ தொலைவை யாத்திரை கடந்துள்ளது. இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று வேகமாக பரவி வருவதால் இந்த யாத்திரையை நிறுத்த வேண்டும் என்று மத்திய அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது. ஆனால் யாத்திரையில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் பின்பற்றப்படும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியினர் கூறியுள்ளனர்.

English summary

Senior Congress leader Salman Khurshid has said that Rahul Gandhi, who is on a nationwide Bharat Jado walk, is walking on the path of Lord Rama, while the BJP is walking on the path of Ravana.