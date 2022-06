ஆரம்பிக்கலாங்களா? 2 நாள் பதுங்கிய கொரோனா புலி பாய்ச்சல்! இன்றைக்கு மட்டும் இத்தனை பேருக்கு பாதிப்பா?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : இந்தியாவில் குழப்பம் அளிக்கும் வகையில் கொரோனா பாதிப்பு பதிவாகி வரும் நிலையில், கடந்த இரு நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு சரிவை சந்தித்துள்ள நிலையில் இன்று திடீரென பெரும் எழுச்சியை சந்தித்துள்ளது மருத்துவ நிபுணர்களை அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்பு.. தமிழக அரசு முனைப்புடன் செயல்பட வேண்டும் - விஜயபாஸ்கர்

இந்தியாவில் கொரோனா மூன்றாவது அலையின் தாக்கம் ஜனவரி மாத இறுதியிலும், பிப்ரவரி மாதத் தொடக்கத்திலும் தீவிரமாக இருந்தது. அப்போது குறையத் தொடங்கிய கொரோனா பாதிப்பு தற்போது மீண்டும் வேகமாக அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

இந்தியாவில் மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதிலும் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியாவை பொறுத்தவரை நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக கையாளப்படாததாலேயே கொரோனா பாதிப்பு மாறி மாறி பதிவாகி வருகிறது.

தமிழகத்தில் வீரியமாக பரவும் கொரோனா...ஒரே நாளில் 1472 பேர் பாதிப்பு - மீண்டும் லாக்டவுன் வருமா?

English summary

Medical experts are alarmed by the sudden rise in the number of coronaviruses in India, which has been declining for the past two days.