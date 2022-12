தீவிரமடையும் கொரோனா..மாநில அரசுகளுடன் மத்திய அரசு அவசர ஆலோசனை..புது கட்டுப்பாடுகள் அறிவிக்கப்படுமா?

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: சீனாவில் பரவி வரும் உருமாறிய கொரோனா வைரஸ், இந்தியாவிலும் கண்டறியப்பட்டதால் பொதுமக்கள் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும், தனிநபர் இடைவெளியை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ள நிலையில் இன்றைய தினம் மாநில அரசுகளுடன் மத்திய அரசு ஆலோசனை நடத்த உள்ளது. புதிய கட்டுப்பாடுகள் குறித்த குறித்த அறிவிப்பு இன்று வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சீனாவில் அதிகரிக்கும் கொரோனா பரவலால் உஷாராகியுள்ள மத்திய அரசு பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அதன் ஒருபகுதியாக, நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுடன் மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா முக்கிய ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார்.

இந்தக் கூட்டத்தின் முடிவில், ஒவ்வொரு மாநில அரசுகளும் தனித்தனியாக தங்கள் மாநிலங்களுக்கு பல்வேறு அறிவுறுத்தல்களையும், கட்டுப்பாடுகளையும் அறிவிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அய்யோ பாவம்.. அதிகரிக்கும் கொரோனா.. சரித்திரத்தில் முதல் முறையாக தடுப்பூசிகளை இறக்குமதி செய்யும் சீனா

English summary

Union Health Minister Mansukh Mandaviya holds an important meeting today with all the state and union territory governments in the country as the outbreak of corona spread in China.