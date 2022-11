இதெல்லாம் நீதித்துறை வேலை இல்ல.. அனைத்திலும் தலையிட்டால் அரசு எதற்கு? மத்திய சட்ட அமைச்சர் கேள்வி

Delhi

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

டெல்லி: எல்லாவற்றிலும் நீதித்துறையே தலையிட்டால் அரசாங்கம் எதற்கு உள்ளது என்று மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தனியார் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசியது தற்போது விவாதப் பொருளாகி இருக்கிறது.

தனியார் ஆங்கில தொலைக்காட்சியான இந்தியா டுடே நடத்திய கான்கிளேவ் நிகழ்ச்சியில் மாநில முதலமைச்சர்கள், மத்திய அமைச்சர்கள், துறை சார் வல்லுநர்கள் கலந்துகொண்டு பேசுவது வழக்கம்.

அந்த வகையில் அந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு கலந்துகொண்டு பல்வேறு கருத்துக்களை முன்வைத்து பேசி இருக்கிறார்.

நீதித்துறையின் “உச்சி”பீடம்.. “கை” வைக்கும் மத்திய அரசு! நீதிபதி தேர்வில் “அரசியல்” -மத்திய அமைச்சர்

English summary

Union Law Minister Kiran Rijiju's speech on a private television program has become a topic of discussion. He said that, "If the judiciary intervenes in everything, what is the purpose of the government?"