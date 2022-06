இந்தியாவில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 4 ஆயிரத்தை நெருங்கியது..4வது அலைக்கு வாய்ப்பு?

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில், 3,962 பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது. வைரஸ் பாதிப்புக்கு 26 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும், 2,697 பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர்.

கொரோனா வைரஸ் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உலக மக்களை தன் கைப்பிடிக்குள் வைத்துள்ளது. பல கோடி பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டாலும் புது புது வேரியண்ட்கள் உருவாகி வருகின்றன.

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இந்தியாவில் இன்று காலை 9 மணியுடன் முடிந்த 24 மணி நேரத்தில், நாட்டில் கொரோனாவால் புதிதாக பாதித்தவர்கள், குணமடைந்தோர், பலியானோர், இறப்பு விகித நிலவரம் குறித்து மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

India Today Corona: (இந்தியாவில் இன்றைய கொரோனா நிலவரம்) In the last 24 hours in India, 3,962 people have been newly diagnosed with corona infection. The virus killed 26 people. In addition, 2,697 people have recovered from the infection.