கோவிஷீல்டு 2 டோஸ் கால இடைவெளி.. மீண்டும் மாற்றியமைக்க திட்டமிடும் மத்திய அரசு.. இது தான் காரணமாம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: கொரோனா தடுப்பூசியின் தட்டுப்பாடு குறைந்துள்ள நிலையில், 45 வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கான கோவிஷீல்டு டோஸ் டோஸ் இடைவெளியைக் குறைப்பது குறித்து மத்திய அரசு ஆலோசித்து வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த ஜனவரி மாதம் தொடங்கி வேக்சின் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இடையில் கொரோனா 2ஆம் அலை உச்சம் பெற்ற சமயத்தில் கடுமையான வேக்சின் பற்றாக்குறை நிலவியது.

இதனால் வெளிநாடுகளுக்கு வேக்சின் ஏற்றுமதி செய்யப்படுவது கடை செய்யப்பட்டது. மேலும், கோவிஷீல்டு இரண்டு டோஸ்களுக்கு இடையேயான கால இடைவெளியும் நீட்டிக்கப்பட்டது.

English summary

The government is considering narrowing the gap between two Covishield doses for those 45 years or older on increased availability of the vaccine. Mounting criticism that the long gap was stipulated to overcome supply constraints without much scientific evidence backing it.