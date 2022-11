வேதம், உபநிடதம்.. அரசியல் சாசன நாள் கருத்துரைக்கு இதுதான் 'டாப்பிக்'.. கொதித்தெழுந்த மதுரை எம்பி!

Delhi

டெல்லி: வரும் 26ம் தேதி 'அரசியல் சாசன நாள்' கடைப்பிடிக்கப்படும் நிலையில், நாட்டில் உள்ள கல்வி நிலையங்களில் 'கிராம பாரம்பரிய பஞ்சாயத்து' எனும் தலைப்பின் கீழ் உரை நிகழ்த்தப்பட வேண்டும் என்று யுஜிசி அறிவித்துள்ளது. இதனை சிபிஎம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் கடுமையாக எதிர்த்ததுள்ளார்.

இந்த அறிவிப்பு வெளியானதையடுத்து இந்திய வரலாற்று ஆய்வுக் கழகத்தை ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு கைப்பற்றியுள்ளதாக சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் பலர் விமர்சனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும், இது குறித்து தங்களது கண்டனத்தையும் பகிர்ந்து வருகின்றனர். ஆண்டுதோறும் நடத்தப்படும் 'அரசியல் சாசன நாள்' விழாவில் இந்த முறை இந்திய வரலாற்று ஆய்வுக் கழகத்தின் சார்பில்(ICHR) வழங்கப்பட்டுள்ள 'கருத்துக்கள்' பெறும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

அங்கே ஒன்னு, இங்கே ஒன்னு... இதுதான் தமிழ் மீது உள்ள அக்கறையா? மோடி உரையை விளாசிய சு.வெங்கடேசன்

As 'Political Charter Day' is observed on 26th, the UGC has announced that a speech under the theme 'Village Traditional Panchayat' should be delivered in educational institutions across the country. CPM Member of Parliament S. Venkatesan strongly opposed this. After this announcement, many social activists have criticized that the Indian Historical Research Institute has been taken over by the RSS organization.