3 மணி நேரம்தான்! டெல்லியில் இருந்தே சென்னை வங்கியில் 2 கோடி கொள்ளை..நைஜீரிய கும்பல்! எப்படி நடந்தது?

டெல்லி: சமீப காலமாக சைபர் கிரைம் குற்றங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. சாமானிய மக்களிடம் தான் வங்கிக் கணக்கில் உள்ள பணம் திருடப்படுவது அதிகரிக்கிறது என்றால் வங்கி அதிகாரிகளிடமே நைஜீரிய கும்பல் ஒன்று கைவரிசை காட்டியுள்ளது. நூதன முறையில் நடைபெற்ற இந்த சைபர் கொள்ளை சம்பவம் குறித்த விவரம் வருமாறு:

தமிழ்நாடு கூட்டுறவு வங்கியின் தலைமை அலுவலகம் மண்ணடியில் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த வங்கியின் சார்பில் கடந்த மாதம் சென்னை போலீசில் புகார் ஒன்று அளிக்கப்பட்டது.

அதில் வங்கியின் சர்வரை ஹேக் செய்து அதில் இருந்து 2.5 கோடி ரூபாய் கொள்ளையடிக்கப்பட்டு சென்றதாக புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து போலீசார் விசரணை நடத்தினர்.

English summary

Cyber crime has been on the rise in recent times. A Nigerian gang has shown its hand to the bank officials as the theft of money from the bank accounts of the common people is on the rise.