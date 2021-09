பசுவை இந்தியாவின் தேசிய விலங்காக அறிவிக்க வேண்டும்.. 12 பக்க தீர்ப்பில் சொன்ன அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: இந்தியக் கலாச்சாரத்தில் ஒருங்கிணைந்த அம்சமாக பசுக்கள் இருப்பதால் அவற்றுக்கு அடிப்படை உரிமைகளை வழங்கி, பசுவை தேசிய விலங்காக அறிவி்க்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் தனது தீர்ப்பில் தெரிவித்துள்ளது.

உத்தர பிரதேச மாநில அரசு செயல்படுத்தி வரும் பசுவதைச் சட்டத்தின் கீழ் சம்பால் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஜாவித் என்பவர் கடந்த மார்ச் மாதம் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார்.

இந்த நிலையில் தனக்கு ஜாமீன் வழங்கக் கோரி அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் ஜாவித் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.

பசு மாட்டின் மீது கொதிக்கும் எண்ணெய் ஊற்றிய மர்ம நபர்கள்.. மதுரையில் கொடுமை

English summary

The Allahabad High Court has directed the Central Government to declare cows as the national animal by giving them basic rights as cows are an integral part of Indian culture.