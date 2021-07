கொரோனா அடுத்த அலைகள் குழந்தைகளை பாதிக்கும் என்பது ஊகம்: டெல்லி மருத்துவர் பிரவீன்குமார் விளக்கம்

Delhi

oi-Mathivanan Maran

டெல்லி: கொரோனா அடுத்த அலைகள் குழந்தைகளைப் பாதிக்கும் என்பது ஊகம்தான் என்று டெல்லி லேடி ஹார்டிங் மருத்துவக் கல்லூரியின் குழந்தை மருத்துவப் பிரிவு இயக்குநர் டாக்டர் பிரவீன் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

குழந்தைகளிடையே ஏற்படும் கொரோனா தொற்றின் தாக்கம், அவர்களின் பாதுகாப்பு, கர்ப்பிணி பெண்கள் மற்றும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு தடுப்பூசி உள்ளிட்ட விஷயங்கள் குறித்து டெல்லி டாக்டர் பிரவீன் குமார் தெரிவித்துள்ள கருத்துகள்:

குழந்தைகளின் மனநலன் மற்றும் உடல்நலனில் கொரோனா தொற்று தீவிர பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக குழந்தைகள் வீட்டிலேயே அடைந்துள்ளனர். அதுமட்டுமல்லாமல், குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு நோய் பாதிப்பு, பெற்றோருக்கு ஊதியக் குறைப்பு போன்றவற்றால் மன அழுத்தம் அதிகரித்துள்ளது.

English summary

New Delhi Lady Hardinge Medical College Department of Pediatrics Director Dr. Praveen Kumar said that Whether future waves will affect children more or with increased severity are all speculations.