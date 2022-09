முற்றும் மோதல்.. ஆம்ஆத்மியை விடாத டெல்லி ஆளுநர்.. பஸ் கொள்முதல் குறித்து சிபிஐ விசாரிக்க ஒப்புதல்

Delhi

டெல்லி: டெல்லி அரசு சார்பில் 1000 தாழ்தள சொகுசு பஸ் வாங்கும் விவகாரத்தில் முறைகேடு செய்ததாக எழுந்த புகார் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்த டெல்லி துணை நிலை ஆளுநர் விகே சக்சேனா ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். இதனால் டெல்லி ஆம்ஆத்மி அரசுக்கு இன்னொரு பிரச்சனை எழுந்துள்ளது.

டெல்லியில் ஆம்ஆத்மி கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. முதல் அமைச்சராக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளார். ஆம்ஆத்மி அரசுக்கும், மத்திய அரசுக்கும் இடையே மோதல் போக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

மேலும் பாஜக தலைவர்கள் தொடர்ச்சியாக ஆம்ஆத்மி கட்சி மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை கூறி வருகின்றனர். இதனால் அடிக்கடி பாஜக, ஆம்ஆத்மி தலைவர்கள் இடையே மோதல் போக்கு நீடித்து வருகிறது.

